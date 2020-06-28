28 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
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28 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Tv 2 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Tv 2 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Tv 2 yayın akışında neler var merak ediliyor. Tv 2 kanalında bugün neler var?

28 Haziran 2020 Tv 2 Yayın Akışı
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:06

Tv 2 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Tv 2 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TV 2 YAYIN AKIŞI

01:10 Kelime Oyunu

01:10 Geniş Aile

02:20 Kanıt

02:30 Rehber

03:30 Ben Bilmem Eşim Bilir

03:30 Çocuklar Duymasın

05:00 Geniş Aile

05:30 Müzik

06:00 Kavak Yelleri

07:30 İkizler Memo-Can

10:00 Geniş Aile

12:00 Ayhan Sicimoğlu ile Renkler

12:15 Çok Gezenti

13:00 Çok Gezenti

13:15 Rehber

14:30 Çocuklar Duymasın

16:15 Akasya Durağı

19:00 Kelime Oyunu

21:15 Ben Bilmem Eşim Bilir

23:45 Kanıt

Kaynak: InterSinema.com

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