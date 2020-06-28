28 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
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28 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı

28 Haziran 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

28 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
28.06.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.06.2020 07:06

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

00:15 Filinta

01:30 Ege'nin Hamsisi

03:45 Yeditepe İstanbul

04:10 Aslan Ailem

04:55 Bir Yusuf Masalı

06:15 Bir Yusuf Masalı

06:30 Böyle Bitmesin

08:15 Uğurlugiller

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:35 Parmak Damgası

10:30 Perihan Abla

11:50 Enine Boyuna

12:30 Gülşen Abi

13:15 En Son Babalar Duyar

13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları

14:25 Yeditepe İstanbul

15:00 Kalk Gidelim

16:40 Şampiyon

19:00 Ana Haber

20:00 Kalk Gidelim

20:00 Seksenler

23:15 Zaman Matinesi

Kaynak: InterSinema.com

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