28 Haziran 2020 Trt1 Yayın Akışı
28 Haziran 2020 Pazar günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
00:15 Filinta
01:30 Ege'nin Hamsisi
03:45 Yeditepe İstanbul
04:10 Aslan Ailem
04:55 Bir Yusuf Masalı
06:15 Bir Yusuf Masalı
06:30 Böyle Bitmesin
08:15 Uğurlugiller
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:35 Parmak Damgası
10:30 Perihan Abla
11:50 Enine Boyuna
12:30 Gülşen Abi
13:15 En Son Babalar Duyar
13:15 Bir Dövüşçünün Dünya Maceraları
14:25 Yeditepe İstanbul
15:00 Kalk Gidelim
16:40 Şampiyon
19:00 Ana Haber
20:00 Kalk Gidelim
20:00 Seksenler
23:15 Zaman Matinesi
Kaynak: InterSinema.com