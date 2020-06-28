28 Haziran 2020 Show Yayın Akışı 28 Haziran 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Buz Depremi 01:45 İçimdeki Canavar 03:30 Kuaförüm Sensin 04:00 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Pis Yedili 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Tatlı Dillim 14:00 Canım Kardeşim 15:45 Pis Yedili 16:15 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Hababam Sınıfı Dokuz Doğuruyor 21:45 Köşeyi Dönen Adam 23:45 Köşeyi Dönen Adam 23:45 İçimdeki Canavar Kaynak: InterSinema.com