28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

28.12.2020 06:42 | Son Güncelleme: 28.12.2020 06:47
28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı

28 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi

01:30 Benim Adım Melek

02:45 Diriliş Ertuğrul

04:20 Yedi Numara

04:50 Şehirden Uzakta

05:05 Nirvana Alevler İçinde

05:40 Seksenler

06:35 Acemi Anneler

06:45 Böyle Bitmesin

08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi

08:55 Diriliş Ertuğrul

09:00 Türkan Hanım'ın Konağı

11:00 Gönül Dağı

11:50 Enine Boyuna

13:00 Şehirden Uzakta

13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar

14:10 Kalk Gidelim

15:45 Acemi Anneler

17:10 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu

20:00 Tövbeler Olsun

23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu

Kaynak: InterSinema.com

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Devlet Bahçeli Kemal Kılıçdaroğlu Selahattin Demirtaş Zehra Zümrüt Selçuk Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Hülya Avşar Merve Dizdar Furkan Palalı Kenan İmirzalıoğlu
Spor Ali Koç Okan Buruk Burak Yılmaz Samet Aybaba Mbwana Samatta
Tüm Haberler Kaza Elazığ Deprem Diyarbakır
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: 28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı | Haberler.com TV
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 28.12.2020 06:47:25. #1.15#
title