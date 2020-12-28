28 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
28 Aralık 2020 Pazartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 Pelin Çift İle Gündem Ötesi
01:30 Benim Adım Melek
02:45 Diriliş Ertuğrul
04:20 Yedi Numara
04:50 Şehirden Uzakta
05:05 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:45 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
08:55 Diriliş Ertuğrul
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
11:00 Gönül Dağı
11:50 Enine Boyuna
13:00 Şehirden Uzakta
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:10 Kalk Gidelim
15:45 Acemi Anneler
17:10 Madagaskar 2: Afrika'dan Kaçış
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Uyanış: Büyük Selçuklu
20:00 Tövbeler Olsun
23:50 Uyanış: Büyük Selçuklu
Kaynak: InterSinema.com