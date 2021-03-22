Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
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Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)

22.03.2021 17:01 | Son Güncelleme: 22.03.2021 17:13
Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)

Gelen son dakika haberine göre TOPRAĞA VERİLDİKoronavirüsten hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk için Arısoy Camiinde cenaze töreni düzenlendi.

TOPRAĞA VERİLDİ

Koronavirüsten hayatını kaybeden Mehmet Akif Öztürk için Arısoy Camiinde cenaze töreni düzenlendi. Törene, Cumhuriyet Başsavcısı Abdulkadir Akın, çalışma arkadaşları ile babası Kemal, annesi Sevgi ve ağabeyi Sezer Öztürk ile diğer yakınları katıldı. Taziyeleri kabul eden Sevgi Öztürk, "Evimizin gülü soldu. Ne diyeyim? Kayseri'nin Akif'i öldü. Bütün belediye başkanlarımız tanırdı. Adliyemizin gülü soldu, gülüm soldu; canımdan can gitti, ciğerim gitti. 28 ameliyat geçirdi de benim ciğerimi bu kadar yakmadı. Kimseyi kırmazdı benim yavrum" ifadelerini kullandı. Öztürk'ün cenazesi, cenaze namazının ardından Bülbülpınar Mezarlığı'nda toprağa verildi.

Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)
Son dakika haberi... 28 ameliyatla hayata tutundu, koronavirüsten öldü (2)

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Yasin DALKILIÇ

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