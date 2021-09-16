278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı

AİLE ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 278 şehit yakını ile gazi ve gazi yakınının ataması gerçekleştirildi.

Kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edilecek şehit yakını, gazi ve gazi yakınlarının atama törenine, Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık katıldı. Bakan Yanık, ataması yapılacak 278 kişiden 121'inin kadın, 157'sinin erkek olduğunu belirterek, "Bu anlamda kadınların istihdamı noktasında ciddi bir destek olması bakımından mutluyuz. Bugünkü 45'inci atama teklifiyle birlikte bugüne kadar kamuda istihdamı sağlanan şehit yakını, gazi ve gazi yakınımızın sayısı 46 bin 127'ye ulaşmıştır" dedi.

Bakan Yanık'ın konuşmasının ardından butona basılarak, 278 şehit yakını, gazi ve gazi yakınının ataması yapıldı.