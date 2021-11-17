27 yıldır denizden salyangoz çıkarıyor

SARIYER, İSTANBUL (AA) - İstanbul Boğazı'nda 27 yıldır deniz salyangozu avlayan dalgıç Yücel Akpınar, deniz suyunun soğumasıyla sezonun son avlarını gerçekleştiriyor.

Mesleği, henüz 16 yaşındayken diğer dalgıçların yanında çalışarak öğrenen Akpınar, o zamandan bugüne denizden salyangoz çıkararak hayatını idame ettiriyor.

Hava şartlarının uygun olduğu her sabah yardımcısıyla birlikte tekneyle açılan Akpınar; Paşabahçe'den Tarabya'ya, Sarıyer'den Anadolu Kavağı'na kadar Boğaz'ın her bir köşesini geziyor.

Akpınar, deniz salyangozu avcılığını AA muhabirine anlattı.

Tekneye atlayarak yardımcısıyla birlikte denize açılan Akpınar, önce rota belirleyip sahilde tekneyi demirliyor.

Dip tarama yöntemi yapan Akpınar, dalış elbisesini giyiyor. Deniz altında nefes alabilmek için hortum kullanan Akpınar, gerekli ekipmanları giyiyor ve dalışını gerçekleştiriyor.

Elindeki fileye deniz salyangozlarını dolduran Akpınar, bir süre sonra sudan çıkarak salyangozları teknenin bir köşesine boşaltıyor.

Teknenin rotasını değiştiriyor ve başka bir sahile yanaşıyor. Akpınar, aynı dalışı o sahilde de gerçekleştiriyor.

Deniz salyangozları 4 ay boyunca kendini kuma gömeceği için şu günlerde senenin son avlarını gerçekleştiriyor.

Kendini kuma gömen salyangozlar, nisanda yeniden avlanmaya başlanacak

Nisan gibi salyangozların yeniden uyanıp kumun üzerine çıktığını, sezon başlayana kadar ise farklı türler avladığını söyleyen Akpınar, denizden çıkardığı salyangozları, kilosu 4 ile 9 TL arasında değişen fiyatlarla fabrikalara satıyor.

Boğaz'da bu işi yapan yüzlerce teknenin sezonun bitmesiyle Ege'ye gittiğini ifade eden Akpınar, şimdilik sadece 3-4 teknenin Boğaz'da kaldığını dile getirdi.

"Kabuğu, evlerde süs eşyası olarak kullanılıyor"

Deniz salyangozu hakkında bilgi veren Akpınar, "Deniz salyangozunu halk daha çok 'deniz kabuğu' olarak biliyor. Evde süs eşyası olarak ya da kül tablası olarak kullanıyorlar. Aslında deniz salyangozunun içinde et var. Biz bunları denizin dibinden toplayıp fabrikalara veriyoruz. Fabrikalar da bunları işleyip yurt dışına ihraç ediyorlar." ifadelerini kullandı.

Deniz salyangozunun içindeki etin genelde yurt dışında tüketildiğini belirten Akpınar, bu meslekten yaklaşık 500 teknenin evine ekmek götürdüğünü söyledi.

Deniz salyangozunun istilacı bir tür olduğunu aktaran Akpınar, şunları söyledi:

"Deniz salyangozu midye avcısıdır, midyeleri bitiriyor. Devlet de salyangoz avcılığını destekliyor. Bir dalışta ne kadar avladığımız mevsime göre yani suyun sıcaklığına göre değişiyor. Mesela bir dalışta ortalama 50 kilogram çıkardığımız da oluyor, 300-400 kilogram çıkardığımız da. Temmuz-eylül arasındaki dönemde bir dalışta 200 kilogram çıkartıyoruz. Soğuk havalarda daha az çıkıyor."