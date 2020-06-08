2 çocuk babası 27 yaşındaki adam, koronavirüse yenik düştü Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz, yeni tip koronavirüs salgınında hayatını kaybetti. Öte yandan 2 çocuk babası Kaygusuz'un ölmeden önce çekilen son görüntüleri de ortaya çıktı. Kaygusuz söz konusu videoda "Bugün şimdiye kadarki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde" ifadelerini kullanıyor.

Bursa'da yaşayan 27 yaşındaki Muhammet Taha Kaygusuz, yeni tip koronavirüsten (Kovid-19) hayatını kaybetti. 2 çocuk babası Kaygusuz'un ölümü sevenlerini hüzne boğarken merhumun ölmeden önce çektiği bir video da ortaya çıktı. Kaygusuz videoda, "Bugün şimdiye kadarki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullanıyor.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde yaşayan evli ve 2 çocuk babası Muhammet Taha Kaygusuz, bir süre önce koronavirüse yakalandı. İstanbul'daki özel bir hastanede tedavisine başlanan Kaygusuz, durumu ağırlaşınca yoğun bakım servisine alındı. Sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımında 'Dua istiyorum' yazan Kaygusuz, 16 gün önce entübe edildi. Kaygusuz, dün akşam ise yaşamını yitirdi.

SAADET PARTİSİ'NDEN TAZİYE MESAJI

Bir dönem Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda görev yapan Kaygusuz'un vefatının ardından ilçe başkanlığı taziye mesajı yayımladı. Açıklamada, şu ifadelere yer verildi: "Saadet Partisi İnegöl İl Genel Meclisi Eski Üyesi, Refah Partisi İnegöl eski ilçe başkanlarından Mehmet Kaygusuz'un oğlu ve Saadet Partisi İnegöl Gençlik Kolları'nda bir dönem görev yapmış teşkilat mensubumuz Muhammet Taha Kaygusuz kardeşimiz koronavirüs sebebiyle vefat etmiştir. Merhum kardeşimize Cenab-ı Haktan rahmet, başta Mehmet Kaygusuz bey olmak tüm ailesine sabır ve başsağlığı niyaz ederiz."

SON VİDEOSU YÜREK DAĞLADI

Muhammet Taha Kaygusuz'un koronavirüs tedavi sürecinde, hasta yatağında çektiği video ortaya çıktı. Kaygusuz'un sözleri duygulandırırken, "Bugün şimdiye kadarki en güzel günümü geçiriyorum, çok rahatladım. Hepsi sizlerin duası sayesinde, hepsini hissediyorum. Allah hepinizden razı olsun, hep birlikte atlatacağız inşallah" ifadelerini kullandı.

Kaynak: DHA