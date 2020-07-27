27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?
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27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?

Bu hafta pek çok oyun, film ve dizi internette ulaşılabilir olacak. Bunlar arasında Rocket Arena, Skater XL, Destroy All Humans!, Yakuza Kiwami 2, The Umbrella Academy 2. sezon öne çıkan yapımlar olarak karşımıza çıkmakta. Rocket Arena Season 1 sistem gereksinimleri, Yakuza Kiwami 2 sistem gereksinimleri neler?

27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?
27.07.2020 15:27 | Son Güncelleme: 27.07.2020 15:31

ROCKET ARENA SEASON 1

PS4, Xbox One ve PC için ulaşılabilir olacak oyun 28 Temmuz tarihinde piyasaya sürülecek. 3v3 olarak oynanıyor. Çevrimiçi çok oyunculu modda XP takviyeleri ve Blast Pass ödülleri yer alıyor.

ROCKET ARENA SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Rocket Arena en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-bit

İşlemci (AMD): Phenom X3 8650

İşlemci (Intel): Core i3

RAM: 4 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon HD 4850

Ekran kartı (Nvidia): GeForce GTX 460

DirectX: 11

Depolama: 30 GB

27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?

Rocket Arena önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-bit

İşlemci (AMD): Phenom II X3 or better

İşlemci (Intel): Core i5 or better

RAM: 6 GB

Ekran kartı (AMD): Radeon RX 480 or better

Ekran kartı (Nvidia): GeForce GTX 1060 or better

DirectX: 11

Depolama: 30 GB

SKATER XL

Skater XL aslında üç hafta önce çıkacaktı. İlk olarak 28 Temmuz'da Xbox One, PS4 ve PC için çıkacak olan oyun, sonra Nintendo Switch için ulaşılabilir olacak.

DESTROY ALL HUMANS!

İlk olarak 2005 yılında çıkan oyun, uzun süredir bekleniyordu. Pandemic Studios tarafından geliştirilen versiyonu ile de ilgiyi üzerine toplayacak gibi. Aksiyon macera türü video oyunu olan Destroy All Humans! 28 Temmuz günü piyasaya sürülecek. İlk çıktığı zaman türünün en iyileri arasında gösterilmekteydi, hatta uzun süre yerini korudu. Tekrar çok beğenilecek mi merak ediliyor.

PC, PS4 ve XBox One için ulaşılabilir olacak.

27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?

YAKUZA KİWAMİ 2

Kazuma Kiryu'nun hikayesi devam ediyor. Xbox One için Xbox Game Pass ile oyuna ücretsiz ulaşabilirsiniz. Yakuza Zero ve Yakuza Kiwami'yi daha önce oynayanlar için oldukça heyecanlı bir serüven olacağı kesin. Yeni başlayanlar için Yakuza Kiwami 2, görselleriyle dikkat çektiği kadar Yakuza 6 ile aynı yükseltilmiş motora sahip olması da çok dikkat çekiyor. Xbox ve PC için Xbox Game Pass'te ulaşılabilir. 30 Temmuz'da piyasaya sürülecek.

YAKUZA KİWAMİ 2 SİSTEM GEREKSİNİMLERİ

Yakuza Kiwami 2 en düşük sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 7 64-Bit

İşlemci: Intel Core i5-3470, 3.2 GHz/ AMD Ryzen 3 1200, 3.1 GHz

Bellek: 4 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 660, 2 GB/ Radeon HD 7870, 2 GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB

27 Temmuz 2 Ağustos tarihlerinde çıkacak oyunlar, filmler ve diziler neler?

Yakuza Kiwami 2 önerilen sistem gereksinimleri

İşletim sistemi: Windows 10 64-Bit

İşlemci: Intel Core i7-6700, 3.4 GHz/ AMD Ryzen 7 1700, 3.7 GHz

Bellek: 16 GB RAM

Ekran kartı: GeForce GTX 1070, 8 GB/ Radeon RX Vega 56, 8GB

DirectX: Sürüm 11

Depolama: 42 GB

UMBRELLA ACADEMY

Netflix'in sevilen dizilerinden olan Umbrella Academy 2. sezonu ile geri dönüyor. 31 Temmuz'da platformda ulaşılabilir olacak dizi, fanlarını fazlasıyla heyecanlandırdı.

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