27 Şubat 2021 Star Yayın Akışı
27 Şubat 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Sefirin Kızı
00:30 Seni Çok Bekledim
00:30 Dizi
03:00 Empire State
03:00 Göçebe
05:00 Benim Tatlı Yalanım
07:00 Mesut Yar ile Bugün
07:00 Medcezir
09:30 Dizi
09:45 Demet ve Alişan ile Sabah Sabah
10:00 Evim
11:45 En Güzel Bölüm
12:00 Vahe ile Evdeki Mutluluk
13:15 Gerçeğin Peşinde
14:00 Sinema
16:15 En Güzel Bölüm
16:30 Dizi
16:30 Söz
16:30 Menajerimi Ara
18:30 Star Haber
20:00 Seni Çok Bekledim
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com