27 Mayıs TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı

27 Mayıs TV yayın akışı ile hangi kanalda hangi programın saat kaçta yayınlandığı detaylı bir şekilde araştırılıyor. Gününü televizyon karşısında planlamak isteyenler için bugünün yayın listesi oldukça önemli oluyor. "27 Mayıs TV yayın akışı" aramasını yapanlar, sevdikleri dizi ve programların saatlerini kaçırmamak için güncel verilere ulaşmak istiyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV'nin bugünkü yayın planı tüm detaylarıyla haberimizde yer alıyor.

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)

09:00 – Neler Oluyor Hayatta?

11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)

13:30 – Gelinim Mutfakta

16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)

18:30 – Kanal D Ana Haber

20:00 – Uzak Şehir (Tekrar)

23:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)

SHOW TV YAYIN AKIŞI

08:00 – Bu Sabah

10:00 – Siyah Kalp

12:30 – Gelin Evi

15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme

18:45 – Show Ana Haber

20:00 – Siyah Kalp (Tekrar)

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 – Güne Başlarken

09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer

13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak

16:15 – Kiralık Aşk

19:00 – Star Haber

20:00 – Kral Kaybederse

TV8 YAYIN AKIŞI

07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık

08:30 – Gel Konuşalım

12:15 – Survivor All Star

13:15 – Survivor Panorama

16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20:00 – Survivor All Star Yeni Bölüm

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06:15 – Hayallerinin Peşinde

10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse

13:15 – Seksenler

14:20 – Bir Zamanlar İstanbul

17:45 – Lingo Türkiye

20:00 – Bir Zamanlar İstanbul Yeni Bölüm

ATV YAYIN AKIŞI

08:00 – Kahvaltı Haberleri

10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert

13:00 – ATV Gün Ortası

16:00 – Esra Erol'da

19:00 – ATV Ana Haber

20:00 – Ben Bu Cihana Sığmazam

NOW TV YAYIN AKIŞI

07:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat

10:30 – Çağla ile Yeni Bir Gün

12:45 – En Hamarat Benim

16:15 – Kızıl Goncalar (Tekrar)

20:00 – Kızıl Goncalar Yeni Bölüm

Sonuç: