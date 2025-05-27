27 Mayıs TV yayın akışı! Bugün televizyonda neler var? Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV, NOW TV yayın akışı
27 Mayıs TV yayın akışı bugün televizyon izleyicileri tarafından en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun cevabını arayan izleyiciler, 27 Mayıs Salı akşamı Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV gibi popüler kanalların yayın listelerini incelemek istiyor.
27 Mayıs TV yayın akışı ile hangi kanalda hangi programın saat kaçta yayınlandığı detaylı bir şekilde araştırılıyor. Gününü televizyon karşısında planlamak isteyenler için bugünün yayın listesi oldukça önemli oluyor. "27 Mayıs TV yayın akışı" aramasını yapanlar, sevdikleri dizi ve programların saatlerini kaçırmamak için güncel verilere ulaşmak istiyor. Kanal D, Show TV, Star TV, TV8, TRT 1, ATV ve NOW TV'nin bugünkü yayın planı tüm detaylarıyla haberimizde yer alıyor.
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 – Kavak Yelleri (Tekrar)
09:00 – Neler Oluyor Hayatta?
11:00 – Yaprak Dökümü (Tekrar)
13:30 – Gelinim Mutfakta
16:30 – Aşk-ı Memnu (Tekrar)
18:30 – Kanal D Ana Haber
20:00 – Uzak Şehir (Tekrar)
23:15 – Arka Sokaklar (Tekrar)
SHOW TV YAYIN AKIŞI
08:00 – Bu Sabah
10:00 – Siyah Kalp
12:30 – Gelin Evi
15:00 – Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18:45 – Show Ana Haber
20:00 – Siyah Kalp (Tekrar)
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 – Güne Başlarken
09:45 – Songül ve Uğur ile Sana Değer
13:00 – Zahide Yetiş ile Yeniden Başlasak
16:15 – Kiralık Aşk
19:00 – Star Haber
20:00 – Kral Kaybederse
TV8 YAYIN AKIŞI
07:15 – Ebru ile 8'de Sağlık
08:30 – Gel Konuşalım
12:15 – Survivor All Star
13:15 – Survivor Panorama
16:00 – Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20:00 – Survivor All Star Yeni Bölüm
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06:15 – Hayallerinin Peşinde
10:30 – Alişan ile Hayata Gülümse
13:15 – Seksenler
14:20 – Bir Zamanlar İstanbul
17:45 – Lingo Türkiye
20:00 – Bir Zamanlar İstanbul Yeni Bölüm
ATV YAYIN AKIŞI
08:00 – Kahvaltı Haberleri
10:00 – Müge Anlı ile Tatlı Sert
13:00 – ATV Gün Ortası
16:00 – Esra Erol'da
19:00 – ATV Ana Haber
20:00 – Ben Bu Cihana Sığmazam
NOW TV YAYIN AKIŞI
07:00 – İlker Karagöz ile Çalar Saat
10:30 – Çağla ile Yeni Bir Gün
12:45 – En Hamarat Benim
16:15 – Kızıl Goncalar (Tekrar)
20:00 – Kızıl Goncalar Yeni Bölüm
Sonuç: