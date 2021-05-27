27 Mayıs Perşembe TV yayın akışı! TV8, Star TV, Kanal D, ATV, FOX TV, TRT bugünkü yayın akışı! Televizyonda bugün neler var?
27 Mayıs Perşembe günü televizyonda neler olduğu birçok kişi tarafından merak edilmekte. Bugün Televizyonda izleyicilerin karşısına hangi filmler, diziler, programlar ekrana gelecek. EDHO, Survivor, Çukur, Kırmızı Oda, Masumlar Apartmanı, Gönül Dağı, Camdaki Kız, Bir Zamanlar Kıbrıs, Eşkıya Dünyaya Hükümdar Olmaz, Uyanış Büyük Selçuklu, Sadakatsiz, Kağıt Ev yeni bölümü olacak mı? Peki bu akşam televizyonda neler var? İşte 27 Mayıs Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
Son dönemde birçok ilgi çeken yapımın yayın saatleri merak edilme. Bu akşam yayınlanacak program, dizi ve filmler hakkında araştıma yapan çoğu kişi "Kanalların yayın akışında neler var? , bu akşam televizyonda neler var?, Bu akşam TV'de neler var? 27 Mayıs yayın akışı" gibi soruların cevabını aratmakta. Kanallarda yayınlanacak program, film ve dizilerin yayın saatleri ve hangi kanalda yayınlanacağına dair bilgilere haberimizin devamında ulaşabilirsiniz. İşte 27 Mayıs Perşembe TV8, Star TV, Kanal D, Fox TV ve TRT'nin yayın akışı!
TELEVİZYONDA BUGÜN NELER VAR?
27 MAYIS PERŞEMBE TELEVİZYONDA NELER VAR?
TV8 YAYIN AKIŞI
13:15 Doya Doya Moda
17:15 Survivor Panaroma
20:00 Survivor 2021 Ünlüler – Gönüllüler
00:15 Survivor Ekstra
FOX YAYIN AKIŞI
14:00 Temizlik Benim İşim
16:00 Osman Müftüoğlu ile 30 Dakikada Sağlık
16:15 Zuhal Topal'la Sofrada
19:00 Selçuk Tepeli ile FOX Ana Haber
20:00 Mucize Doktor
00:15 Son Yaz
SHOW TV YAYIN AKIŞI
15:15 Didem Arslan Yılmaz'la Vazgeçme
18.45 SHOW Ana Haber
20:00 Alev Alev
00:15 B Planı
ATV YAYIN AKIŞI
14:00 Beni Bırakma
16:20 Esra Erol'da
19:00 ATV Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Çukurova
00:20 Nihat Hatipoğlu ile Dosta Doğru
KANAL D YAYIN AKIŞI
13:15 Gelinim Mutfakta
16:00 Aşk-ı Memnu
18:45 Kanal D Ana Haber
20:00 Camdaki Kız
00:15 Hekimoğlu
STAR TV YAYIN AKIŞI
16:20 Güzel Köylü
18.30 Star Haber
20:00 Akrep
00:15 Çember
TRT 1 YAYIN AKIŞI
17:00 Anneler
19:00 Ana Haber
20:00 Bir Zamanlar Kıbrıs
00:15 Darbenin Pusulası: 27 Mayıs
01:15 Gönül Dağı
03:55 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar