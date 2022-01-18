27 Mahallede kar küreme ve yol açma çalışmaları devam ediyor

Malatya Büyükşehir Belediyesi, Malatya merkez olmak üzere yağışların yoğun olarak görüldüğü kırsal mahalleler ile rakımı yüksek olan ilçelerde karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor.

MALATYA (Bültenler) - Malatya Büyükşehir Belediyesi ilçeler ve yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının hayatı olumsuz etkilememesi için, karla mücadele çalışmalarını 7/24 esasına göre sürdürüyor.

Kar yağışının yoğun olarak görüldüğü bölgelerde kar küreme ve buzlanmaya karşı çalışmalarını aksatmaksızın sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Malatya merkezde kar yağışı nedeniyle kaldırımlarda temizleme ve buzlanmaya karşı tuzlama çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Ekipler, kar temizleme ve yol açma çalışmalarında Arapgir İlçesinde 4, Battalgazi İlçesinde 1, Darende İlçesinde 2, Hekimhan İlçesinde 14 ve Kuluncak İlçesinde 6 mahallede vatandaşların herhangi bir olumsuzluk yaşamaması için çalışmalarını sürdürüyor.

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