27 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

27 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

27 Haziran TV yayın akışı listesi gün boyunca en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını ararken, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışları öne çıkıyor.

Bugün televizyonda yerli dizilerden nostaljik yapımlara, yabancı filmlerden magazin programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicileri bekliyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 kanallarındaki yayınlar dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in 27 Haziran 2025 Cuma gününe ait yayın akışları belli oldu. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? İşte detaylı 27 Haziran TV yayın akışı listesi…

ATV YAYIN AKIŞI

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

22.20 Canavar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Veda

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sil Baştan Kaynanam

22.45 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

22.30 Çiçek Abbas

23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.15 Umut Kanatları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Balkan Ninnisi

09.10 Kod Adı Kırlangıç

10.20 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Seksenler

15.25 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.45 Yabancı Sinema "Kaos"

23.55 Tutunamayanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye

Haberler.com / Beyza Nur Ergin - Gündem
Bakan Işıkhan'dan ara zam müjdesi! Emekli maaşı için çalışma yapılıyor

Bakan Işıkhan'dan milyonlarca kişiye ara zam müjdesi
Bomba iddia: ABD'den, İran'a 30 milyar dolarlık nükleer yardım

ABD'den bomba yağdırdığı İran'a 30 milyar dolarlık yardım
İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları bir kez daha değişiyor

İndirim sevinci kısa sürdü! Akaryakıt fiyatları yine değişiyor
Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden 'Doluyuz' yanıtı

Kılıçdaroğlu'na soğuk duş! Tatil teklifine belediyeden "Doluyuz" yanıtı
Sedat Peker, doğum günü partisinde ortaya çıktı! Şarkıdaki sözler bir hayli manidar

Sedat Peker, doğum gününde ortaya çıktı! Çalan şarkıya bakın
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü

Süper Lig ekibini karıştıran olay! Stadı gezip ülkesine döndü
Rabia Soytürk'ü hiç böyle görmediniz! Ayrılığın acısı, deniz romantizmiyle son buldu

Ünlü oyuncuyu hiç böyle görmediniz
Yok artık Mehmet Yalçınkaya! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın

Yok artık Mehmet şef! 2 adet sarma için gelen hesaba bakın
Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış

Hamile Oya ile caninin son konuşması ortaya çıktı! Böyle kandırmış
Selçuk Şahin ilk transferini Fenerbahçe'den yapıyor

Jose Mourinho'nun yüzüne bakmadığı yıldızı anında kaptı
Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü

Suriyeliler gitti, şehirdeki kira fiyatları 7 bin liraya düştü
Manchester City, Juventus'u paramparça etti

Manchester City, Juventus'u paramparça etti! Skor çok konuşulur
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.