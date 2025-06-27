27 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...
27 Haziran TV yayın akışı listesi gün boyunca en çok merak edilen konular arasında yer alıyor. Televizyon izleyicileri "Bugün televizyonda neler var?" sorusunun yanıtını ararken, Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8 gibi popüler kanalların yayın akışları öne çıkıyor.
Bugün televizyonda yerli dizilerden nostaljik yapımlara, yabancı filmlerden magazin programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicileri bekliyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 kanallarındaki yayınlar dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in 27 Haziran 2025 Cuma gününe ait yayın akışları belli oldu. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? İşte detaylı 27 Haziran TV yayın akışı listesi…
ATV YAYIN AKIŞI
08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor
10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert
14:00 Mutfak Bahane
16:00 Esra Erol'da
19.00 atv Ana Haber
20.00 Güven Bana
22.20 Canavar
KANAL D YAYIN AKIŞI
07:00 Kavak Yelleri
09:00 Yumurcak Veda
11.00 Yaprak Dökümü
13.30 Gelinim Mutfakta
16.30 Aşk-ı Memnu
18.30 Kanal D Ana Haber
20.00 Arka Sokaklar
23.30 Kuralsız Sokaklar
NOW TV YAYIN AKIŞI
08:30 Çalar Saat
10.00 Yasak Elma
12.45 Sen Çal Kapımı
15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası
16.30 Karagül
19.00 Now Ana Haber
20.00 Sil Baştan Kaynanam
22.45 Çift Kişilik Oda
SHOW TV YAYIN AKIŞI
06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi
09.00 Aşk Laftan Anlamaz
12.00 Bahar
15.00 Kızılcık Şerbeti
18.25 Show Ana Haber
20.00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası
22.30 Çiçek Abbas
23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?
STAR TV YAYIN AKIŞI
07:00 Menajerimi Ara
09.00 Ada Masalı
11.00 Ateşböceği
13.30 Kiralık Aşk
16.15 Erkenci Kuş
19.00 Star Haber
20.00 Tosun Paşa
22.15 Umut Kanatları
TRT 1 YAYIN AKIŞI
06.15 Balkan Ninnisi
09.10 Kod Adı Kırlangıç
10.20 Kasaba Doktoru
13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye
14.25 Seksenler
15.25 Teşkilat
19.00 Ana Haber
20.00 Gassal
21.45 Yabancı Sinema "Kaos"
23.55 Tutunamayanlar
TV8 YAYIN AKIŞI
07.15 Ebru ile 8'de Sağlık
08.30 Gel Konuşalım
11.00 MasterChef Türkiye
12.30 İşte Benim Stilim
16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz
20.00 MasterChef Türkiye