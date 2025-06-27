27 HAZİRAN TV YAYIN AKIŞI || Bugün televizyonda neler var? Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1, TV8 yayın akışı...

Bugün televizyonda yerli dizilerden nostaljik yapımlara, yabancı filmlerden magazin programlarına kadar geniş bir içerik yelpazesi izleyicileri bekliyor. Özellikle Kanal D, ATV, Show TV, STAR TV, TRT 1 ve TV8 kanallarındaki yayınlar dikkat çekiyor. Kanal D, ATV, Show TV, Star TV, TRT 1 ve TV8'in 27 Haziran 2025 Cuma gününe ait yayın akışları belli oldu. Peki, bugün televizyonda hangi programlar var? İşte detaylı 27 Haziran TV yayın akışı listesi…

ATV YAYIN AKIŞI

08.30 Nihat Hatipoğlu Sorularınızı Cevaplıyor

10.00 Müge Anlı ile Tatlı Sert

14:00 Mutfak Bahane

16:00 Esra Erol'da

19.00 atv Ana Haber

20.00 Güven Bana

22.20 Canavar

KANAL D YAYIN AKIŞI

07:00 Kavak Yelleri

09:00 Yumurcak Veda

11.00 Yaprak Dökümü

13.30 Gelinim Mutfakta

16.30 Aşk-ı Memnu

18.30 Kanal D Ana Haber

20.00 Arka Sokaklar

23.30 Kuralsız Sokaklar

NOW TV YAYIN AKIŞI

08:30 Çalar Saat

10.00 Yasak Elma

12.45 Sen Çal Kapımı

15.30 Yetenek Sizsiniz: Sahne Arkası

16.30 Karagül

19.00 Now Ana Haber

20.00 Sil Baştan Kaynanam

22.45 Çift Kişilik Oda

SHOW TV YAYIN AKIŞI

06.00 Gelsin Hayat Bildiği Gibi

09.00 Aşk Laftan Anlamaz

12.00 Bahar

15.00 Kızılcık Şerbeti

18.25 Show Ana Haber

20.00 Hadi Hayırlısı: Istakoz'un Haritası

22.30 Çiçek Abbas

23.45 Nereye Bakıyor Bu Adamlar?

STAR TV YAYIN AKIŞI

07:00 Menajerimi Ara

09.00 Ada Masalı

11.00 Ateşböceği

13.30 Kiralık Aşk

16.15 Erkenci Kuş

19.00 Star Haber

20.00 Tosun Paşa

22.15 Umut Kanatları

TRT 1 YAYIN AKIŞI

06.15 Balkan Ninnisi

09.10 Kod Adı Kırlangıç

10.20 Kasaba Doktoru

13.15 Turgay Başyayla ile Lezzetli Tavsiye

14.25 Seksenler

15.25 Teşkilat

19.00 Ana Haber

20.00 Gassal

21.45 Yabancı Sinema "Kaos"

23.55 Tutunamayanlar

TV8 YAYIN AKIŞI

07.15 Ebru ile 8'de Sağlık

08.30 Gel Konuşalım

11.00 MasterChef Türkiye

12.30 İşte Benim Stilim

16.00 Zuhal Topal'la Yemekteyiz

20.00 MasterChef Türkiye