27 Haziran 2021 Fox Yayın Akışı
27 Haziran 2021 Pazar günü Fox yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Fox yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Fox yayın akışında neler var merak ediliyor. Fox kanalında bugün neler var?
Fox yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Fox kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
FOX YAYIN AKIŞI
01:00 Aşk Mantık İntikam
03:15 Bak Yeşil Yeşil
04:30 Darıldın Mı Cicim Bana
05:45 Aşk Yeniden
08:30 Çalar Saat Hafta Sonu
11:15 Kadının Eseri
12:30 Şef Akademi
15:00 Sen Çal Kapımı
19:00 FOX Ana Haber Hafta Sonu
20:00 Şef Akademi
22:15 AROG
Kaynak: InterSinema.com