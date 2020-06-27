27 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:00 Medcezir 01:30 Yüksek Sosyete 02:00 Abluka 03:20 Dolunay 03:40 Yüksek Sosyete 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:00 Hayat Bazen Tatlıdır 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:00 Evde Hareket Zamanı 10:10 Sinema 10:10 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 15:45 Güzel Köylü 16:00 Dizi 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 İntikam Oyunu 20:00 Dizi 20:00 Sarışın Bomba 22:00 İntikam Oyunu 22:15 Bir Demet Tiyatro Kaynak: InterSinema.com