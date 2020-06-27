27 Haziran 2020 Show Yayın Akışı 27 Haziran 2020 Cumartesi günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 İçerde 01:45 Buz Depremi 03:45 Kuaförüm Sensin 06:00 Pis Yedili 08:00 Kendine İyi Bak 08:15 Hayat Güzeldir 09:45 Kalp Atışı 10:00 Cumartesi Sürprizi 12:30 Kuaförüm Sensin 13:00 Turgay Başyayla ile Lezzet Yolculuğu 14:00 Tatlı Dillim 16:00 Pis Yedili 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 23:45 Buz Depremi 23:45 İçimdeki Canavar Kaynak: InterSinema.com