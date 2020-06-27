27 Haziran 2020 Kanal d Yayın Akışı
27 Haziran 2020 Cumartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
00:30 Galip Derviş
01:45 Şehrin Adamı
02:00 Poyraz Karayel
03:15 Poyraz Karayel
04:30 Akasya Durağı
05:30 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa
10:45 Güneşi Beklerken
13:00 Arda'nın Mutfağı
13:15 Aşk-ı Memnu
14:00 Çok Güzel Hareketler 2
15:45 Çarkıfelek
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Fırıncının Karısı
20:00 Dokunmayın Şabanıma
21:45 İntikam: Bir Aşk Hikayesi
21:45 Fırıncının Karısı
23:45 Şehrin Adamı
23:45 Çok Akustik
Kaynak: InterSinema.com