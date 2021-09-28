Son Dakika: Ön başvuru, fiziki mülakat ve sınavlardan geçen adaylar Pomem mülakat sonuçları için bekleyişe geçti. 27.Dönem olarak Polis Meslek Eğitim Merkezleri'ne toplamda 8 bin aday asıl olarak alınacak. Peki, 27. dönem POMEM sözlü mülakat sonuçları ne zaman açıklanır? POMEM sözlü mülakat sonuçları bugün açıklanacak mı? İşte detaylar haberimizde... Haberler.com okumaya devam edin. Sizlere en doğru bilgileri tarafsız şekilde iletiyoruz.

27. DÖNEM POMEM SÖZLÜ MÜLAKAT SONUÇLARI NE ZAMAN AÇIKLANIR?

POMEM sözlü mülakat sonuçları, değerlendirmelerin tamamlanması ardından online platform üzerinden açıklanacak. Geçtiğimiz yıllar kaynak alındığında POMEM sözlü mülakat sonuçlarının en geç 1 Ekim Cuma gününe kadar açıklanması bekleniyor. Sonuçlar açıklandığında sizler paylaşacağız. Gündem haberler için bizi takip edin. Haberler.com gündemin sıcak konularını sizler için derliyor.

27. DÖNEM POMEM SONUÇLARI SORGULAMA EKRANI

Sınav sonuçları adaylara Polis Akademisi Başkanlığının resmi internet sayfası www.pa.edu.tr adresinden duyurulacaktır.

Ayrıca adaylara posta yolu veya değişik iletişim araçları ile sınav sonuçları duyurulmayacak ve sonuç belgesi gönderilmeyecektir. İnternetten yapılan sınav sonuç duyurusu tebliğ niteliğindedir.

POMEM SONUÇ SORGULAMA İÇİN TIKLAYINIZ!

Haberler.com - Gündem