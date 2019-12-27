27 Aralık 2019 Trt1 Yayın Akışı

27.12.2019 06:45 | Son Güncelleme: 27.12.2019 06:45

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

TRT1 YAYIN AKIŞI

00:15 Elimi Bırakma

02:50 Sultanın Yolculuğu

03:10 Sultanın Yolculuğu

03:30 Baba Can'dır

05:25 Benim Adım Melek

08:35 Baba Can'dır

11:35 1'de Bugün

11:45 Hapishanedeki Çiçek

13:00 Aileler Yarışıyor

15:15 İncir Ağacı

17:05 1'de Bugün

17:15 Seksenler

19:00 Ana Haber

19:55 Doğrusu Ne?

20:00 Payitaht Abdülhamid

Kaynak: InterSinema.com