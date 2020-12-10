266 Alan kodu nerenin? Balıkesir alan kodu kaç? 0266 telefon numarası hangi ilin alan kodudur, neresi?

Ülkemizdeki 81 ilin kendisine özel telefon alan kodu bulunmaktadır. Bu sabit alan kodları numarası şehirden şehre göre değişiklik göstermektedir. 0266 bu alan kodlarından birisidir. Peki 266 telefon alan kodu hangi ile ait, hangi şehrin alan kodudur? Balıkesir'ın alan kodu kaç?

Günlük hayatımızda farklı illerden aranabiliyoruz. Ardından hangi alan kodu hangi şehirden aramış diye sorgulatma yapıyoruz. Peki 0266 sabit hat alan kodu hangi ile ait? Balıkesir'in alan kodu kaçtır? 266 neresi, nereye ait, nereden aramış?

266 NERENİN ALAN KODU?

0266 : BALIKESİR

0266 alan kodu Balıkesir iline aittir . Balıkesir'i aramak isterseniz telefon numarasının başına 0266 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Aynı şekilde Balıkesir'den aranıyorsanız sabit hatlı telefonun başında 266 kodu yazar.

0266 ALAN KODU HANGİ İLE AİTTİR?

0266 telefon kodu Balıkesir iline aittir. Tüm illerde olduğu gibi Balıkesir şehrinin de kendisine özel alan kodu vardır ve 266 'dır. Yani Balıkesir'den arama yapan kişilerin sabit hatlı telefonlarında baş tarafta 0266 kodu geçmektedir.

BALIKESİR'İN ALAN KODU NEDİR?

Balıkesir'in alan kodu 0266 'dır. Balıkesir'de yer alan sabit hatlı telefonları aramak isterseniz numaranın başına 0266 kodunu eklemeniz gerekmektedir. Fakat Balıkesir ilçeleri arasında sabit hatlı telefon (ev telefonu) araması yaparsanız ekstradan bu kodu yazmanıza gerek yoktur.