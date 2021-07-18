26 yaşındaki motosiklet sürücüsü kazada hayatını kaybetti

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Afyonkarahisar'da otomobilin çarptığı motosikletin 26 yaşındaki sürücüsü kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Ölen gencin eski bir belediye başkanının oğlu olduğu öğrenildi.

Olay, Şuhut ilçesine bağlı Atlıhisar köyü yakınlarından meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, Mahmut Y. (44), idaresindeki 31 ABZ 26 plakalı otomobil sürücüsünün henüz belirlenemeyen sebepten ötürü direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu önünde seyir eden Turan Aytekin'in kullandığı 03 ABC 406 plakalı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisi ile savrulan motosikletin sürücüsü Aytekin birkaç metre savrulduktan sonra yola düştü. Çevreden geçen diğer sürücülerin haber vermesi üzerine olay yerine sevk edilen 112 Acil servis ambulansı ile Aytekin yaralı olarak Şuhut Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Aytekin burada yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Kazanın ardından jandarma tarafından inceleme başlatıldı.

Kazada hayatını kaybeden Aytekin'in, nüfus oranı az olduğu için kapatılan Atlıhisar Beldesi'nin eski Belediye Başkanı Ahmet Aytekin'in oğlu olduğu öğrenildi. - AFYONKARAHİSAR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı