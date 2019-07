26 yaşındaki genç kadın, 7'nci kez sezaryen ile doğum yaptı

Operasyonu gerçekleştiren Op. Dr. Ayhan Yükselen, normal doğumun önemine dikkat çekti

İSTANBUL - 26 yaşında 7'nci kez sezaryen ile doğum yapan genç kadının operasyonunu gerçekleştiren Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Yükselen, "Normal doğumla gebeliğin sonlandırılması bizim birinci tercihimiz" dedi.

6 çocuk sahibi 26 yaşındaki yabancı uyruklu genç kadın tüm çocuklarını sezaryen ile kucağına aldı. 7'nci doğumu büyük risk taşıyan kadının operasyonunu gittiği özel ve devlet hastaneleri kabul etmedi. Esenyurt'ta bulunan özel bir hastanede görev yapan Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Op. Dr. Ayhan Yükselen genç kadının 7'nci doğumunu da sezaryen ile gerçekleştirdi.

Konuyla ilgili konuşan Yükselen, gerçekleştirdiği operasyonun anne sağlığı açısından riskli olduğunu ifade ederek, "Hastamız bir sosyal yardımlaşma gurubu aracılığıyla bize ulaştı. Hastamızı gördük muayene ettik. Çok zor bir durumdaydı ağrıları sancıları olan ve kan değerleri çok düşük olan bakımsız kalmış yeterli tıbbi takip ve tedavileri yapılmamış bir hastaydı. Hastamızın ağır sancıları ve bel ağrıları sırt ağrıları vardı bir an önce ameliyata alınması lazımdı ancak 7'nci sezaryen olduğu için bir takım alt yapıların hazırlanması gerekiyordu. Hastanemiz o açıdan her türlü imkana sahip olduğu için hastamızı kabul ettik" dedi.

"Normal doğumla gebeliğin sonlandırılması bizim birinci tercihimiz"

Yükselen, sezaryen yerine annelerin normal doğumu seçmeleri gerektiğini kaydederek, "Bütün anne adaylarına normal doğumu öneririz. Sezaryen neden olur bir takım sebepler vardır anneye bağlı sebepler vardır. Bunlardan bir ya da birkaç tanesinin olması sezaryeni zorunlu kılabilir. Bir kadının anatomik yapısı normal doğuma uyarlanmıştır. Normal doğumla gebeliğin sonlandırılması bizim birinci tercihimiz. Olmazsa olmaz her türlü normal doğum diyoruz ilk önce. Tabii ki bir takım zorluklar olursa anneye bağlı sorunlar olursa sezaryen olabilir. Her zaman için bütün annelere tavsiyemiz normal doğum. Normal doğum ile ilgili korkutucu söylemleri hiç dikkate almayın en doğru bilgi en doğru yaklaşım hekiminizin size vereceği yaklaşımdır. Bir kadın doğum hekimi desteği ile normal doğum korkularınızın hepsini atlatabilirsiniz" diye konuştu.

