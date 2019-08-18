18.08.2019 11:48

Kültür ve Turizm Bakanlığı Devlet Opera ve Balesi (DOB) Genel Müdürlüğünce düzenlenen 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali, 1 Eylül'de başlayacak.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre, 26. Uluslararası Aspendos Opera ve Bale Festivali 1-18 Eylül'de Antalya'da gerçekleştirilecek.

Festivalin açılışı, Bizet'in ünlü ve sevilen operası "Carmen" ile yapılacak. İstanbul Devlet Opera ve Balesi tarafından orkestra şefi Zdravko Lazarov yönetiminde sahnelenecek eser, 1 ve 2 Eylül'de Aspendos Antik Tiyatrosu'nda sanatseverlerle buluşacak. Eser, Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestra ve Korosu eşliğinde sahnelenecek.

Klasik balenin şaheseri "Kuğu Gölü", 8 Eylül'de, Viyana'nın 300 yıllık, köklü bale geleneğinin başarılı temsilcisi Viyana Devlet Opera ve Balesi Birliği tarafından Aspendos'ta beğeniye sunulacak.

Antik Mısır'ı canlandıracak

Antalya Devlet Opera ve Balesi tarafından 12 ve 13 Eylül akşamları iki kez sahnelenecek muhteşem "Aida" operası, büyülü Aspendos'ta antik Mısır'ı canlandıracak.

Koro şefi Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Ankara Devlet Opera ve Balesi Koro sanatçılarının da eşlik edeceği eserde "Radames" başrolünü 12 Eylül'de ünlü tenor, DOB Genel Müdürü ve Genel Sanat Yönetmeni Murat Karahan, "Aida" başrolünü ünlü soprano Franceska Tiburzi seslendirecek.

Operada 13 Eylül'de ise "Aida" başrolünü Anna Nechaeva, "Radames" başrolünü Efe Kışlalı, "Amneris" rolünü ise her iki temsilde de ünlü soprano Anastasia Boldyreva seslendirecek.

"Troya" 16 Eylül'de EXPO'da

Murat Karahan'ın sanat yönetmenliğinde oluşturulan, DOB Genel Müdürlüğünün muhteşem projesi "Troya" epik operası, 16 Eylül'de EXPO'da olacak.

Festivalin kapanışı ise 18 Eylül'de Murat Karahan'ın solist olacağı gala konseriyle yapılacak. Ünlü İtalyan şef Fabrizio Maria Carminati yönetiminde Antalya Devlet Opera ve Balesi Orkestrası, Karahan'a eşlik edecek.

Kaynak: AA