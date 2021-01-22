26 Ocak'tan itibaren metrobüslerdeki kodlar yerine son istasyonun ismi yazacak

İstanbul'da en fazla kullanılan toplu ulaşım aracı olan metrobüslerin artık ön camlarında yazan kodlar kullanılmayacak. Metrobüslerin tabelalarında yazan 34 AS, 34 G, 34 Z, 34 BZ gibi kodlar yerine araç hangi istasyona kadar gidecekse o durağın adı yazılacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.

İstanbul'da ulaşımın ana aksı haline gelen 44 istasyonlu metrobüs hattının seferlerinde ve otobüslerin tabelalarında güncelleme yapıldı. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) bağlı kuruluşlarından İETT Genel Müdürlüğü, yolculara daha konforlu bir hizmet sunmak amacıyla hattaki aktarmaları azaltmaya yönelik bir çalışma yürüttü.

KARIŞIKLIĞI ÖNLEMEK İÇİN YAPILDI

Yapılan yeni sefer planlaması sayesinde günlük kat edilen mesafe 18 bin kilometre artırıldı. Aktarma noktalarında hat numaralarından kaynaklı karışıklığı önlemek ve işleyişi hızlandırmak için tabelalarda da güncelleme yapılması kararı alındı.

KODLAR YERİNE İSTASYON ADI YAZILACAK

Metrobüs hattını kullanan yolcuların en çok tercih ettiği 34 AS ve 34 BZ kodları da artık tarihe karışıyor. Tabelalarda 34 AS, 34 G, 34 Z, 34 BZ gibi kodlar yerine metrobüs aracı hangi istasyona karar gidecekse o istasyonun adı yazılacak.

26 OCAK SALI GÜNÜ BAŞLAYACAK

Beylikdüzü, Avcılar, Cevizlibağ, Bayrampaşa, Zincirlikuyu ve Söğütlüçeşme yazıları metrobüs otobüslerinin tabelalarında yerini alacak. Uygulama, 26 Ocak Salı günü başlayacak.