26 Nisan 2020 Show Yayın Akışı
26 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?
Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
SHOW YAYIN AKIŞI
01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda
02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti
04:30 Aşk Laftan Anlamaz
06:00 Aşk Laftan Anlamaz
08:15 Hayat Güzeldir
10:00 Cumartesi Sürprizi
10:00 Pazar Sürprizi
13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu
14:00 Sultan
14:00 Senede Bir Gün
16:00 Çocuktan Al Haberi
16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk
17:15 Maksat Yaşam
18:45 Show Ana Haber
20:00 Güldür Güldür Show
20:00 Tosun Paşa
21:45 İbo İle Güllüşah
23:45 İbo İle Güllüşah
23:45 Safir Mavi
Kaynak: InterSinema.com