26 Nisan 2020 Show Yayın Akışı 26 Nisan 2020 Pazar günü Show yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Show yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Show yayın akışında neler var merak ediliyor. Show kanalında bugün neler var?

Show yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Show kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… SHOW YAYIN AKIŞI 01:45 Demet Akbağ ile Çok Aramızda 02:45 Bekir Köse ile Sahur Vakti 04:30 Aşk Laftan Anlamaz 06:00 Aşk Laftan Anlamaz 08:15 Hayat Güzeldir 10:00 Cumartesi Sürprizi 10:00 Pazar Sürprizi 13:00 Turgay Başyayla ile İftar Yolculuğu 14:00 Sultan 14:00 Senede Bir Gün 16:00 Çocuktan Al Haberi 16:15 Güldüy Güldüy Show Çocuk 17:15 Maksat Yaşam 18:45 Show Ana Haber 20:00 Güldür Güldür Show 20:00 Tosun Paşa 21:45 İbo İle Güllüşah 23:45 İbo İle Güllüşah 23:45 Safir Mavi Kaynak: InterSinema.com