26 Mart Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı?

FOX TV'de Yayınlanan Kadir Ezildi'nin eğlenceli sunumuyla gündüz kuşağının sevilen programı Temizlik Benim İşim'de bugün haftanın son temizlik günüydü. 26 Mart Temizlik Benim İşim Kim Birinci Oldu? FOX TV Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? sorusu izleyenler tarafından merak edilmektedir.

Temizlik Benim İşim birincisi kim oldu? sorusu bugün temizlenen son evin ardından verilen puanlarla yanıt buluyor. "En iyi temizliği ben yaparım" diyen 5 titiz, temizlik takıntısıyla nam salan, sosyal medyada herkesin sevgilisi olan Kadir Ezildi eşliğinde yarışıyor, bir hafta boyunca kirli ve dağınık 5 evi temizliyor. Kıyasıya rekabetin yaşandığı, eğlencenin hiç eksik olmayacağı yarışmada haftanın birincisi büyük ödülün sahibi oluyor. Temizlik Benim İşim'de haftanın birincisi 10 bin liralık ödülün de sahibi oluyor. 26 Mart Temizlik Benim İşim kim birinci oldu? FOX Tv Temizlik Benim İşim Kim Kazandı? Temizlik Benim İşim haftanın finalinde yaşananlar...

26 MART 2021 TEMİZLİK BENİM İŞİM HAFTANIN BİRİNCİSİ KİM OLDU?

26 Mart Temizlik Benim İşim birincisi Tuğba Hanım oldu.

TEMİZLİK BENİM İŞİM FORMATI NEDİR?

"En iyi temizliği ben yaparım" sloganıyla ekranlara gelen Temizlik Benim İşim'de her hafta 5 yarışmacı yarışıyor. Yarışmada hiç bilmedikleri kirli bir eve giden yarışmacılar, verilen sürede evi temizlemek için kıyasıya mücadele edecek.

Bu arada yarışmacıları denetleyen Kadir ise zaman zaman onlara yardım ederken bazen de ağır bir şekilde eleştirecek. Gün sonunda da yapılan temizliğe göre yarışmacılara puan verecek. Haftanın sonunda ise en yüksek puanı alan yarışmacı 10 Bin TL'nin sahibi olacak.