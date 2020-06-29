26 Haziran Özel Güvenlik Günü
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26 Haziran Özel Güvenlik Günü

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

26 Haziran Özel Güvenlik Günü
29.06.2020 12:50 | Son Güncelleme: 29.06.2020 13:49

Van Valisi ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mehmet Emin Bilmez, 26 Haziran Özel Güvenlik Günü dolayısıyla İl Emniyet Müdürü Ali Karabağ ve beraberindeki heyeti makamında kabul etti.

Vali Bilmez, halkın yoğun olarak bulunduğu yerlerde çalışan, milletin huzuruna, güvenliğine katkı sağlayan özel güvenlik görevlilerini ağırlamaktan duyduğu memnuniyeti dile getirdi. Vali Bilmez, daha sonra Genel-Kolluk Özel Güvenlik İşbirliği ve Entegrasyon (KAAN) projesi kapsamında başarı gösteren 3 özel güvenlik görevlisini başarı belgesi ile ödüllendirdi.

Vali Bilmez, büyük bir özveri ve fedakarlıkla görevlerini yerine getiren özel güvenlik görevlilerinin "26 Haziran Özel Güvenlik Günü ve Haftası"nı kutlayarak görevlerinde başarılar diledi. - VAN

Kaynak: İHA

Manşet

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