26 Haziran 2021 Trt1 Yayın Akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
02:05 Dangal
02:35 3'te 3
04:35 Şehirden Uzakta
05:20 İmparatoriçe Ki
07:50 Yeşil Deniz
10:35 Yedi Numara
11:35 Seksenler
14:40 Saruhan
16:45 Yıldızların Yolu
18:00 Ana Haber
18:55 Galler - Danimarka
21:55 İtalya - Avusturya
Kaynak: InterSinema.com