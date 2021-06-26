26 Haziran 2021 Star Yayın Akışı
26 Haziran 2021 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?
Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
STAR YAYIN AKIŞI
00:15 Kazara Aşk
02:45 Kaçak Gelinler
04:30 Yüksek Sosyete
05:30 Geniş Aile
07:00 Geniş Aile
09:30 Çizgi Film Kuşağı
10:00 Burcu ile Hafta Sonu
12:00 Çizgi Film Kuşağı
12:30 Kazara Aşk
15:30 En Güzel Bölüm
15:45 Ada Masalı
18:45 Star Haber
20:00 İbo Show
Kaynak: InterSinema.com