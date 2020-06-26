26 Haziran 2020 Star Yayın Akışı 26 Haziran 2020 Cuma günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 01:00 Yüksek Sosyete 03:00 Dolunay 05:00 Güzel Köylü 07:00 Mesut Yar ile Bugün 09:20 Evde Hareket Zamanı 10:10 Dolunay 13:30 Yüksek Sosyete 16:00 Güzel Köylü 18:30 Star Haber 20:00 Ninja Kaplumbağalar 20:00 İntikam Oyunu 22:00 İntikam Oyunu 22:00 Ninja Kaplumbağalar 23:45 Soğuk Savaş Kaynak: InterSinema.com