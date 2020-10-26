26 Ekim Masterchef yemekleri | Kayseri yağlaması nasıl yapılır? Kayseri yağlaması, hamuru tarifi, gerekli malzemeler

Türk mutfağının zengin bölgelerinden biri olan ve mantısıyla çok konuşulsa da pek çok lezzetli yemeği olan Kayseri'nin bir yemeği daha yapılıyor! Masterchef yemeklerinde bu akşam Kayseri yağlaması var! Kayseri şebiti tarifi, 26 Ekim MasterChef 2020 Kayseri yağlaması tarifi, püf noktası ve yapılışı için gerekli malzemeler...

Türk mutfağının güzel bir örneği olan Kayseri yağlaması, şebit veya yağlama olarak da bilinir. Sosu ile hamuru ile tam bir lezzet harikası olan Kayseri yağlaması, aynı zamanda bu akşam yapılacak kaptanlık oyununda yarışmacılardan istenen yemek oldu.

Kayseri usulü yağlama; Kayseri'ye has yufka, kıyma, salçalı sos ve sarımsaklı yoğurttan hazırlanan bir yemektir. Şebitler (yufkalar) üst üste yerleştirilirken her katın arasına salçalı ve bol sulu kıyma konulur. Esasen Kayseri sofrası yağlaması yapılışı kolay, lezzeti nefis bir ana yemektir. Haberimizde hazırladığımız pratik ve kolay Kayseri yağlaması tarifi ile sizler de bu lezzeti evinizde yapabilirsiniz. Peki, Kayseri yağlaması nasıl yapılır?

KAYSERİ YAĞLAMASI TARİFİ İÇİN GEREKLİ MALZEMELER

Hamuru için malzemeler

500 gr. un

1 su bardağı su

½ su bardağı süt

10 gr. yaş maya

1 yemek kaşığı şeker

2 yemek kaşığı sıvıyağ

Tuz

Kıymalı harç için malzemeler

2 yemek kaşığı tereyağı

350 gr. kıyma

2 tane kuru soğan

2 tane yeşil sivri biber

6-7 adet domates

1 yemek kasığı domates salçası

1 yemek kasığı biber salçası

1,5 su bardağı su

Pul biber

Tuz

Karabiber

KAYSERİ YAĞLAMASI YAPILIŞI PÜF NOKTASI

Hamuru hazırlarken süt ve suyu mutlaka ılık bir şekilde kullanın. Suyu azar azar ilave ederek hamurunuzu yoğurun.

Mayalandırmadan açmaya ve pişirmeye çalışmayın.

Açarken çok fazla un kullanmayın.

KAYSERİ YAĞLAMASI NASIL YAPILIR?

Su, süt, şeker, maya ve sıvıyağı bir kaba alıp maya eriyinceye kadar karıştırın. Unu yavaş yavaş katarak yumuşak bir hamur elde edin. Tuzu ekleyip yoğurun.

Yoğurduğumuz hamuru mayalanması için yaklaşık bir saat kadar dinlendirin.

İç harç için, tüm malzemeleri yemeklik doğrayın. Tavayı ateşe alıp ısıtın ve tereyağını ekleyin. Tereyağı eriyince soğanı tavaya alın ve iyice pişirin. Ardından kıymayı ekleyin kavurun, sırasıyla biberi ekleyin.

Domatesler ve salçaları ekleyip, salçaların kokusu çıkana kadar kavurun.

Son olarak baharatlar ve suyunu ekleyin. Tüm sebzeler yumuşayıp su yarı yarıya çekinceye kadar pişirin. Harcınızın biraz ıslak kalmasına özen gösterin.

Mayalanan hamurdan 12 beze çıkartın. Bezelerin her birini un serpilmiş tezgâhta pasta tabağı büyüklüğünde açın. Yağsız tavada her bir hamuru önlü arkalı pişirin.

Hamurun birisini servis tabağınıza alın. Üzerine kıymalı harçtan sürün. diğer hamuru üzerine yerleştirin bu şekilde bir kat hamur bir kat kıyma olacak şekilde kat kat yerleştirin.

4 dilim olacak şekilde keserek servis edin. Dilerseniz yanında yoğurt ile de servis edebilirsiniz.