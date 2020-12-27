27 Aralık MasterChef eleme adayı kim oldu? MasterChef Türkiye 2. finalist belli oldu! Barbaros mu, Özgül mü?

MasterChef Türkiye'de ikinci finalist belli oldu. MasterChef finalinde yer almaya hak kazanan birinci isim Serhat olmuştu. Finale bir adım kala 27 Aralık MasterChef'te eleme adayları ve ikinci finalist açıklandı. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? MasterChef 2. finalist kim oldu? İşte isimler...

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde yarışmacılar her şeylerini ortaya koydu. Son bölümde ünlü şef Maksut Aşkar konuk oldu ve Barbaros, Emir ve Özgül, Maksut Aşkar 'ın özel tabağını yapabilmek için mücadele etti. Peki MasterChef eleme adayları kimler oldu? İşte MasterChef finale kalan isimler...

MASTERCHEF TÜRKİYE ELEME ADAYLARI KİM OLDU?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde birinci aşamada Maksut Aşkar'ın tabağı yapıldı. Barbaros en yüksek puanı aldı, Emir ile Özgül aralarında bir puan farkla oyuna devam etti.

Yarışmanın ikinci aşamasında şefler ananasın başrolde olduğu yaratıcı bir yemek istedi. Barbaros liderliğini korudu. Üçüncü aşamada da Türk mutfağının klasik tatlılarından olan baklava vardı. Yarışmanın son aşamasında yarışmacıları bir hayli zorlayan baklava yapımında üç yarışmacı da başarılı tabak çıkaramadı.

Şeflerin verdiği puanlama sonucunda Barbaros finale çıkmaya hak kazanan isim oldu. Pazar akşamı Özgül ve Emir finale gidebilmek için mücadele edecek. Önümüzdeki hafta MasterChef Türkiye final yapacak.

MASTERCHEF 2. FİNALİST: BARBAROS

MASTERCHEF ELEME ADAYLARI: ÖZGÜL VE EMİR

26 ARALIK MASTERCHEF TÜRKİYE YARIŞMACI PUANLARI

Barbaros: 66 puan ile günün birincisi olarak 2. finalist olmaya hak kazandı.

Özgül: 57 puan ile günü ikinci tamamladı.

Emir: 54 puan ile üçüncü oldu. Bu akşam Özgül ve Emir arasında oynanacak oyun sonrasında bir isim hayallerine veda edecek.