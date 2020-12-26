26 Aralık 2020 Trt1 Yayın Akışı
26 Aralık 2020 Cumartesi günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?
Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
TRT1 YAYIN AKIŞI
00:15 7. Koğuştaki Mucize
01:00 Payitaht Abdülhamid
02:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
02:30 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
03:25 Türkan Hanım'ın Konağı
03:40 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
04:25 Nirvana Alevler İçinde
05:40 Seksenler
06:35 Acemi Anneler
06:55 Böyle Bitmesin
07:35 Böyle Bitmesin
08:00 Dr. Yerebakan ile Hayatın Ritmi
09:00 Türkan Hanım'ın Konağı
09:30 Yedi Numara
10:00 Yedi Numara
10:30 Benim Adım Melek
11:00 Gönül Dağı
11:00 Benim Adım Melek
13:30 Ezgi Sertel ile Fazlası Zarar
14:30 3'te 3 Tarih
15:40 Payitaht Abdülhamid
15:45 Acemi Anneler
17:15 Seksenler
19:00 Ana Haber
19:55 Doğrusu Ne?
20:00 Payitaht Abdülhamid
20:00 Gönül Dağı
Kaynak: InterSinema.com