26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?
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26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?

MasterChef, narenciye menüsü ile Çarşamba akşamı ekrana geldi. Kırmızı ve mavi takımlar beş çeşit narenciye içerikli menüde başarılı olmak için mücadele etti. Oyun sonunda bir taraf takım dokunulmazlığı elde ederken, diğer takım eleme adayı çıkardı. Dokunulmazlığı mavi takım mı, kırmızı takım mı kazandı?

26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?
26.08.2020 22:29 | Son Güncelleme: 26.08.2020 22:32

Narenciye konseptinde en iyi tabakları çıkarmak için yarışan 16 yarışmacı, jüri tarafından verilen menüde yer alan beş çeşit yemeği tamamladı. 40 dakika içerisinde yapılması gereken narenciye menüsünde hangi takım başarılı oldu merak konusu. 26 Ağustos MasterChef günü menüsünü en iyi yapan takım dokunulmazlığı kazandı. İşte, ayrıntılar...

MASTERCHEF DOKUNULMAZLIĞI HANGİ TAKIM KAZANDI?

Salı akşamı gerçekleşen dokunulmazlık oyununu kaybeden mavi takım eleme potasına Emir ile Ayyüce'yi dahil etti. 26 Ağustos Çarşamba günü oynanan oyunun konsepti narenciyeydi ve her iki takımda 5 farklı yemekten oluşan bir menü çıkardı.

26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?

Şeflerin tadım işleminden hemen sonra yemeklere puanlar verildi. Amuse-Bounce'da kırmızı, soğuk başlangıçta mavi, ara sıcakta kırmızı, ana yemekte mavi takımların tabakları puan alırken tatlıda ise kırmızı takımın tabağı kazandı. Böylelikle 3-2 kırmızı takım dokunulmazlığı kazanan taraf oldu.

26 Ağustos MasterChef'te takım oyununu kim kazandı? Dokunulmazlık oyunu hangi takımın oldu?

MASTERCHEF GÜNÜN MENÜSÜ

Çarşamba akşamı yayımlanan 37. bölümde jüri, kırmızı ve mavi takımlarda yer alan yarışmacılardan narenciye konseptli beş yemekten oluşacak bir menü istedi. Yarışmacılar menülerini hazırlamak için 40 dakika süre verildi.

1 - Amuse-Bounce

2 - Soğuk başlangıç

3 - Ara sıcak

4 - Ana yemek

5 - Tatlı

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