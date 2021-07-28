26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı
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26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı

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Asya ülkesi Çin'de, 26,5 milyon yıl önce yaşamış bir gergedan fosili bulundu. Bilim dünyasını heyecanlandıran 21 ton ağırlığındaki fosil, geçmişe ışık tutacak.

Çin'in kuzeybatısındaki Gansu eyaletinde bir gergedan fosili bulundu. Bilim dünyasını heyecanlandıran fosilin 26,5 milyon yıl önce yaşamış olduğu ortaya çıktı. 21 ton ağırlığındaki fosil geçmişe ışık tutarken o çağdaki gergedanların bir zürafadan bile daha uzun olabileceği üzerinde duruluyor.

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26,5 milyon yaşındaki gergedan fosili, bilim dünyasını heyecanlandı
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