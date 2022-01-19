25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ - Haberler
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25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi.

MAZGİRT, TUNCELİ (DHA) - Mazgirt köprüsü mevkisinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle kayan, içinde 25 yolcunun bulunduğu otobüs, yol kenarındaki kanala girdi. İhbar üzerine bölgeye AFAD, jandarma ve Karayolları ekipleri sevk edildi. Kara da saplanan otobüsün içindeki yolcular, ekipler tarafından indirilerek, güvenli alana alındı. Yaklaşık 2 saatlik çalışma sonucu otobüs, kanaldan çıkarıldı. Otobüs, yolcularla birlikte Tunceli'ye hareket etti.

25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ

25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ

25 YOLCULU OTOBÜS, KAYARAK SU KANALINA GİRDİ

Demirören Haber Ajansı - Son Dakika Haberleri

Jandarma, Mazgirt, AFAD, kar, Güncel, Haber

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