25 Nisan 2020 Star Yayın Akışı 25 Nisan 2020 Cumartesi günü Star yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Star yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Star yayın akışında neler var merak ediliyor. Star kanalında bugün neler var?

Star yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Star kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… STAR YAYIN AKIŞI 00:30 Kiralık Aşk 01:30 Kiralık Aşk 02:30 Halil Necipoğlu ile Ramazan Bereketi 04:30 Erkenci Kuş 07:00 Mesut Yar ile Bugün 07:30 Çilek Kokusu 09:20 Ezgi Sertel ile Lezzetin Haritası 09:30 Sinema 09:45 Ayşecik ile Ömercik 10:45 Kiralık Aşk 12:00 Tülin Şahin ile Moda 13:00 Dizi 13:00 Kiralık Aşk 13:30 Gerçeğin Peşinde 14:00 Jet Sosyete 16:45 Medcezir 16:45 Erkenci Kuş 18:30 Star Haber 20:00 Medcezir 20:00 Büyük Oyun 21:45 Büyük Oyun 23:15 Acil Arama 23:30 Öfke 23:30 Aramızda Kalsın Kaynak: InterSinema.com