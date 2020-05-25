25 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı 25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… KANAL D YAYIN AKIŞI 01:00 Çetin Ceviz 02:00 Poyraz Karayel 03:15 5N 1K 04:00 Akasya Durağı 04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı 05:20 Müzik Arası 06:15 Yabancı Damat 07:00 Ver Elini Aşk 07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran 09:00 Neler Oluyor Hayatta 09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa 10:45 Aşk-ı Memnu 13:00 Arda ile Omuz Omuza 13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki 14:00 Hayat Tamircisi 15:15 Cehennem Melekleri 2 15:45 Arka Sokaklar 17:00 Kılıbık 19:00 Kanal D Ana Haber 20:00 Çarkıfelek Bayram Özel 22:30 Çetin Ceviz 22:30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can 23:45 Sol Şerit Kaynak: InterSinema.com