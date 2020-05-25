25 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
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25 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı

25 Mayıs 2020 Pazartesi günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?

25 Mayıs 2020 Kanal d Yayın Akışı
25.05.2020 06:42 | Son Güncelleme: 25.05.2020 06:45

Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…

KANAL D YAYIN AKIŞI

01:00 Çetin Ceviz

02:00 Poyraz Karayel

03:15 5N 1K

04:00 Akasya Durağı

04:30 Arda'nın Ramazan Mutfağı

05:20 Müzik Arası

06:15 Yabancı Damat

07:00 Ver Elini Aşk

07:30 Balçiçek ile Dr. Cankurtaran

09:00 Neler Oluyor Hayatta

09:45 Müge ve Gülşen’le 2.Sayfa

10:45 Aşk-ı Memnu

13:00 Arda ile Omuz Omuza

13:15 Öyle Bir Geçer Zaman Ki

14:00 Hayat Tamircisi

15:15 Cehennem Melekleri 2

15:45 Arka Sokaklar

17:00 Kılıbık

19:00 Kanal D Ana Haber

20:00 Çarkıfelek Bayram Özel

22:30 Çetin Ceviz

22:30 Evde Bayram Konserleri - Fettah Can

23:45 Sol Şerit

Kaynak: InterSinema.com

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