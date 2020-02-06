25 farklı yüz kullanıldı

06.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:10

"Yetmez mi?" isimli eserin video klibi için Gökhan Özdemir'in yönetmenliğinde kamera karşısına geçen Işıl Yücesoy'un, klibinde 25 farklı insan yüzü kullanıldı.

Çalışmada toplumun farklı kesimlerinden insanların ortak duyguları yaşadıklarını ve aslında biz olduklarını izliyorsunuz.

Kaynak: Bültenler