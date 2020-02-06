25 farklı yüz kullanıldı
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25 farklı yüz kullanıldı

Işıl Yücesoy, Ossi Müzik etiketiyle yayınlanan sözleri Sabahattin Ali'ye, müziği Cenk Taşkan'a ait olan "Yetmez mi?" isimli şarkısını kliplendirdi.

06.02.2020 09:10 | Son Güncelleme: 06.02.2020 09:10
25 farklı yüz kullanıldı

"Yetmez mi?" isimli eserin klibi için 'in yönetmenliğinde kamera karşısına geçen 'un, klibinde 25 farklı insan yüzü kullanıldı.

Çalışmada toplumun farklı kesimlerinden insanların ortak duyguları yaşadıklarını ve aslında biz olduklarını izliyorsunuz.

Kaynak: Bültenler
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