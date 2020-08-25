25 Ağustos 2020 Trt1 Yayın Akışı 25 Ağustos 2020 Salı günü Trt1 yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Trt1 yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Trt1 yayın akışında neler var merak ediliyor. Trt1 kanalında bugün neler var?

Trt1 yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Trt1 kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar… TRT1 YAYIN AKIŞI 01:00 Leyla ile Mecnun 02:05 Makas 02:30 52 Hafta 02:55 Savaşın Efsaneleri 03:25 Tövbeler Olsun 03:45 Hangimiz Sevmedik 05:50 Aslan Ailem 06:00 Aslan Ailem 08:55 Yeşil Deniz 11:20 Tozkoparan 12:55 Hangimiz Sevmedik 13:00 Hangimiz Sevmedik 15:55 Kalk Gidelim 19:00 Ana Haber 19:55 Doğrusu Ne? 20:00 Hükümet Kadın 2 20:00 Bizim Köyün Şarkısı 22:10 Tövbeler Olsun 22:25 Savaşın Efsaneleri 23:30 Pelin Çift İle Gündem Ötesi Kaynak: InterSinema.com