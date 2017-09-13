24. Uluslararası Adana Film Festivali'ne Doğru
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Uluslararası Adana Film Festivali", bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "24. Uluslararası Adana Film Festivali", bu yıl 25 Eylül-1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
"Ulusal Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması", "Uluslararası Kısa Film Yarışması", "Uluslararası Öğrenci Filmleri Yarışması", "Adana Kısa Film Maratonu" olmak üzere festivalde 5 ana kategorinin yanı sıra toplam 30 dalda ödül takdim edilecek.
Festivalde, Fatih Akın'ın "In The Fade", Lucrecia Martel'in yıllardır beklenen son filmi "Zama", Ossang'ın zaman-mekan ilişkisinin gerçekliğini yok ettiği filmi "9 Doigts/9 Parmak", Oscarlı Sofia Coppola'ya Cannes 2017'de En İyi Yönetmen Ödülü kazandıran "The Beguiled", Aydın Orak'ın "Yaşar Kemal Efsanesi", Lynne Ramsay'nin ödüllü filmi "You Were Never Really Here" ile Stephan Frears'ın "Victoria ve Abdül" gibi filmlerin Türkiye prömiyerleri yapılacak.
Uluslararası Uzun Metraj Film Yarışması'nda yarışacak filmlerin tamamının Türkiye prömiyerleri gerçekleştirilecek.
Akdeniz'e kıyısı olan ülkelerin filmleri de "Akdeniz Ötesi Bölümü"nde sanatseverlerin beğenisine sunulacak. Bu bölümde Filistin, İtalya, Fas ve Tunus'tan dört film, Türkiye prömiyerini yapacak.
Festivalde "Uluslararası Adana Film Festivali Onur Ödülü" yapımcı, yönetmen, senarist Temel Gürsu'ya, Türkiye'de akademik düzeyde örgün sinema televizyon eğitimini başlatan Prof. Sami Şekeroğlu'na, 1980'de aktrist olarak girdiği sinema sektöründe önemli başarılar yaşayan, "Babam ve Oğlum" filmindeki performansıyla sanatçı Hümeyra'ya, usta oyuncu Şemsi İnkaya ile Adana'nın önemli değerlerinden Arif Keskiner'e verilecek.
Festivalin İstanbul'daki tanıtım toplantısı, 15 Eylül'de Çırağan Palace Kempkinski'de gerçekleştirilecek.