"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" ödülleri sahiplerini buldu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" ödülleri sahiplerini buldu

'24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali' ödülleri sahiplerini buldu
Anadolu Ajansı / Ömer Olcay - Haberler | Güncel

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bu yılki "Onur Ödülü" oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a verildi.

24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali'nde bu yılki "Onur Ödülü" oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay'a verildi.

Ankara Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, CerModern'de yeni tip koronavirüs kuralları gözetilerek düzenlenen festivalin açılış ve ödül töreninin sunuculuğunu, tiyatro oyuncusu Yetkin Dikinciler ve sinema oyuncusu Şenay Gürler üstlendi.

Bu yıl 24'üncüsü gerçekleştirilen festivalde, Onur Ödülü'ne oyuncu Nur Sürer ve oyuncu-şarkıcı Zuhal Olcay layık görüldü.

Törende, Uçan Süpürge Vakfı tarafından, sanata ve sanatçıya verdiği desteğin yanı sıra festivalin yapılmasına katkılarından dolayı Ankara Büyükşehir Belediyesine verilen ödülü Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Reşit Serhat Taşkınsu aldı.

Sanatseverler, Türkiye ve dünyadan katılan 33 ülkenin kadın yönetmenlerinin filmlerini 5-11 Haziran tarihlerinde CerModern Kapalı Salonu'nda ve Doğan Taşdelen Çağdaş Sanatlar Merkezi'nde izleyebilecek.

"Mutluyum bu gece ödül alacağım için"

Oyuncu Nur Sürer, festivalin kendisi için çok önemli olduğunu belirterek, "Bildiğimiz, tanıdığımız insanların el attığı bir festival. Kadın sinemacıların sadece filmlerinin yarıştığı bir festival olduğu için çok önemsiyoruz bu festivali. Esasında böyle bir ülkede 24 yıldır emek veriyor olmaları da alkışlanacak bir şey. Mutluyum bu gece ödül alacağım için. Buradan Mansur başkana sevgilerimi iletin, kendisinin iyiliklerini takip ediyoruz." ifadelerini kullandı.

Büyükşehir Belediyesi ve Ankara Kent Konseyinin paydaşları arasında bulunduğu festivale, Ankara Ticaret Odası Başkanı Gürsel Baran, Ankara Kent Konseyi Yürütme Kurulu Başkanı Halil İbrahim Yılmaz, Ankara Sanayi Odası 2. Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Seyit Ardıç'ın yanı sıra bazı sivil toplum kuruluşu temsilcisi, sanatçı ve sanatseverler katıldı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ömer Olcay

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Murat Kurum Süleyman Soylu Hasan Polatkan Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Hadise Burak Sergen Kenan Doğulu Fahriye Evcen
Spor Ergin Ataman Merih Demiral Emre Belözoğlu Mahmut Tekdemir Mustafa Denizli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
"24. Uçan Süpürge Uluslararası Kadın Filmleri Festivali" ödülleri sahiplerini buldu - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.6.2021 11:52:05. #1.15#

title