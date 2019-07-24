Kırklareli Valisi Osman Bilgin, 24 Temmuz Basın Bayramı nedeniyle mesaj yayımladı.

Vali Bilgin, mesajında, basından sansürün kaldırılışının 111. yılının kutlandığını bildirdi.

Basın özgürlüğünün çok önemli olduğunu belirten Bilgin, yaşanan hadiselerin en doğru şekilde basın aracılığıyla kamuoyuna daha hızlı bir biçimde yayılabildiğini kaydetti.

Toplumun haber alma özgürlüğünün hiçbir şekilde kısıtlanamayacağını aktaran Bilgin, mesajında şu ifadeleri kullandı: "Basında sansürün kaldırılışının yıl dönümü. Basın özgürlüğü açısından habere ulaşma, haberi yayma ve toplumu bilgilendirme açısından en demokratik ve özgür bir şekilde haber yapma konusunda 111 yılı kutlu olsun. Basından sansürün kaldırılması ülkemiz içinde dünya içinde çok önemlidir. Toplumlar ve insanlar haberlere ulaştıkça veya bilgilendirildikçe kendilerini geliştiriyorlar."

Ticaret ve Sanayi Odası

Kırklareli Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Soner Ilık da, kamu yararını gözeten, doğru bilgiyi hızlı ve tarafsız bir şekilde halka ulaştıran basın çalışanlarının '24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı'nın kutlu olmasını diledi.

24 Temmuz 1908 tarihinde basından sansürün kaldırıldığını aktaran Ilık, kişisel hak ve özgürlükleri temel alarak, tarafsız bir anlayışla çalışmalarını yürüten basının, demokratik toplumların en önemli güvencelerinden biri olduğunu belirtti.

Basın hürriyeti içinde görevlerini yerine getiren ulusal ve yerel basının özgürlüklerin ilerlemesi ve kamuoyu oluşumunda büyük bir güce sahip olduğunu ifade eden Ilık, mesajında şunları kaydetti:

"Toplumsal değerlere saygılı, kişi hak ve özgürlüklerini koruyup gözetmeyi görev sayarak halkımızın doğru ve tarafsız haber alma ihtiyacını sağlayan basın kuruluşları, aynı zamanda demokrasimizin güçlenmesine de katkı sağlamaktadır. İçinde bulunduğumuz iletişim çağında her insanın bilgiye ulaşma, doğruları öğrenebilme ve kendi fikirlerini ifade edebilme hakkı modern dünyada tartışılmaz bir gerçektir. Çok önemli bir toplumsal görevi, zaman ve mekan mefhumu gözetmeksizin, büyük bir özveri içinde yerine getiren değerli basın çalışanlarımızın yaptıkları çalışmalar takdirle karşılanmaktadır."

Kaynak: AA