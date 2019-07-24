Kars Valisi Türker Öksüz, 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramı dolayısıyla kutlama mesajı yayımladı.

Vali Öksüz mesajında, demokrasinin vazgeçilmez unsurlarından basının, toplumun gerçekleri öğrenmesinde ve sesini duyurmasında önemli rol oynadığını belirtti.

Basının kamuoyu oluşturulmasına aracılık yapan düşünce ve ifade özgürlüğünün en etkili araçlarından biri olduğunu ifade eden Öksüz, şunları kaydetti:

"İlimizde ve bölgemizde yaşanan olaylardan ve gelişmelerden haberdar olmamızı sağlayan, ilimizin sosyal, kültürel ve ekonomik gelişmesine ve kalkınmasına önemli katkılar sağlayan yerel basınımızın, görevlerini bundan sonra da aynı duyarlılıkla devam ettireceklerine inanıyorum.

Bu duygu ve düşüncelerimle, başta ilimizde görev yapan basın mensupları olmak üzere tüm basınımızın 24 Temmuz Gazeteciler ve Basın Bayramını kutlar, çalışmalarında başarılar dilerim."

Kaynak: AA