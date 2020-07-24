24 Temmuz 2020 Kanal d Yayın Akışı
24 Temmuz 2020 Cuma günü Kanal d yayın akışını merak eden televizyon izleyicileri Kanal d yayın akışı listesini buradan inceleyebilecek. Haftalık, günlük dizi ve yarışma programı takipçileri Kanal d yayın akışında neler var merak ediliyor. Kanal d kanalında bugün neler var?
24.07.2020 06:42 | Son Güncelleme: 24.07.2020 07:06
Kanal d yayın akışı bugün araştırılan konular arasında yer alıyor.Diziseverler, yayın akışı listesinde beklediği diziler ve yarışma programlarını bulabilecekler. Kanal d kanal akışı günlük olarak okuyucular tarafından araştırılıyor. TV yayın akışı, bugün nasıl olacak? İşte detaylar…
KANAL D YAYIN AKIŞI
02:00 Adı Efsane
04:00 Akasya Durağı
05:45 Yabancı Damat
06:00 Yabancı Damat
07:00 Küçük Ağa
09:00 Neler Oluyor Hayatta
10:45 Güneşi Beklerken
11:00 Güneşi Beklerken
13:15 Çatı Katı Aşk
13:15 Aşk-ı Memnu
15:45 Öyle Bir Geçer Zaman Ki
19:00 Kanal D Ana Haber
20:00 Çatı Katı Aşk
20:00 Recep İvedik 4
22:45 Yangın Depremleri
23:30 Aşk Tesadüfleri Sever
Kaynak: InterSinema.com