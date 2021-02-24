24 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Çeyreğin sahibi kim oldu?
24.02.2021 15:41 | Son Güncelleme: 24.02.2021 15:49
Seda Sayan'ın sunumu ile ekrana gelen 24 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı? Gelinim Mutfakta son bölüm özeti! Gelinim Mutfakta kim birinci oldu? 24 Şubat Gelinim Mutfakta puan durumu!
Hafta içi her gün yayınlanan Gelinim Mutfakta yarışmasında 1. kim oldu? 19 Şubat Gelinim Mutfakta bugün kim birinci oldu? Gelinim Mutfakta kim elendi? Gelinim Mutfakta neden eleme olmadı?
24 ŞUBAT GELİNİM MUTFAKTA PUAN DURUMU
Esra:18
Zeynep:14
Ayten:10
Aysun:9
ÇEYREĞİN SAHİBİ KİM OLDU?
Esra oldu.
23 ŞUBAT SALI PUAN DURUMU
Aysun: 23
Ayten:16
Zeynep:14
Esra:6