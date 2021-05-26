24 SANATÇI KADRAJLARIYLA KÜÇÜKÇEKMECE'NİN TARİHİNE NOT DÜŞECEK

Küçükçekmece Belediyesi, gerçekleştireceği Kilometre +24 Projesi'ne ilk adımını attı.

Küçükçekmece Belediyesi, gerçekleştireceği Kilometre +24 Projesi'ne ilk adımını attı. Bu proje ile 24 profesyonel fotoğraf sanatçısı, Küçükçekmece'yi görsel açıdan yeniden yorumlayarak kentin tarihine kadrajlarıyla not düşecek.

Küçükçekmece Belediyesi tarafından hayata geçirilen, Küçükçekmece deniz kenarında kullanılabilecek sanat atölyeleriyle bir sanat merkezi ve sanatçı platformu olarak tasarlanan Sanat İstanbul, kültür-sanat hayatına ilk projesi 'Kilometre +24' ile başladı.

Küratörlüğünü fotoğraf tarihçisi Engin Özendes'in yaptığı proje kapsamında 24 fotoğraf sanatçısı, Başkan Kemal Çebi ile Küçükçekmece Belediyesi'nde bir araya geldi. Projeden dolayı çok heyecanlı olduğunu belirten Başkan Kemal Çebi, 'Küçükçekmece, eskiden 24 olarak anılan bir yerdi. Sirkeci'den Küçükçekmece'ye kadar olan raylar ölçüldüğü zaman buraya kadar 24 kilometre olduğu için projenin adına 24 dedik. Bu yüzden de 24 fotoğraf sanatçıyla çalışacağız' açıklamasında bulundu.

'ASIL AMACIMIZ TARİHİMİZE SAHİP ÇIKMAKTIR'

Küçükçekmece'nin tarihi bakından çok zengin olduğunu vurgulayan Başkan Kemal Çebi, ilçenin tarihi çalışmasına imza atmak üzere olduklarını belirtti. Çebi, 'Bugün projemize başlangıç günümüzdür. Proje kapsamında 24 ayrı yerde fotoğraflar çekilecek. Bu çekilen fotoğraflarla sergi düzenleyeceğiz. Ayrıca Küçükçekmece'de çok uzun süre yaşayan insanların biriktirdikleri anıları da kitap haline getirerek korumuş olacağız. Bizim burada asıl amacımız ise tarihimize sahip çıkmaktır' diye konuştu.

Fotoğrafları en ünlü fotoğrafçıların çekeceğini belirten Çebi, 'Örneğin ülkemiz için çok değerli olan Küçükçekmece Gölü'nde, tarihi Mimar Sinan Köprüsü'nde, tarihi çeşmelerde, tarihi hamamda ve meydanda fotoğraflar çekilecek. Bu sayede birçok kişi 'Küçükçekmece'de bu da varmış' diyecek? dedi.

'SANAT İSTANBUL'UN İLK İŞİ OLACAK'

Küçükçekmece Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürü ve proje yönetmeni Güney Özkılınç ise Kilometre +24'ün Küçükçekmece sınırlarında açılan Sanat İstanbul'un ilk işi olduğunu belirtti. Özkılınç, 'Sanat İstanbul iki katlı yapıdan oluşmaktadır. Denizin ve gölün birleştiği noktadadır. Sanat İstanbul'da yıl içinde belli periyodlar ile değişik sanat disiplinlerine ait sanatçıları misafir edeceğiz. Bu yüzden çok heyecanlıyız' diye konuştu.

Fotoğraf Tarihçisi Engin Özendes de her yönüyle farklı bakış açılarının bir araya geldiğini belirttiği bu projenin çok iyi ve gelecek nesiller için faydalı olacağını söyledi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı