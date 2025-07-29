Stüdyoda yarışmacıların ailelerinin bulunması, yarışmaya duygusal bir yoğunluk kazandırıyor. Ailelerin tepkileri, karar anlarını daha da dramatik hale getiriyor. Yarışmanın temelinde yalnızca bilgi değil, aynı zamanda karşısındaki kişiye güvenme ve stratejik kararlar verme gibi psikolojik unsurlar da yer alıyor. Bu özgün format, programı izleyiciler için hem heyecan verici hem de düşündürücü kılıyor.24 saatlik bir dijital saatin saat ve dakika göstergesi kısmında bir gün içinde yan yana bütün rakamlar kaç defa aynı olur?

24 SAATLİK BİR DİJİTAL SAATİN SAAT VE DAKİKA GÖSTERGESİ KISMINDA BİR GÜN İÇİNDE YAN YANA BÜTÜN RAKAMLAR KAÇ DEFA AYNI OLUR?

A: 4

B: 3

C: 2

D: 1

Cevap : B

YARIŞMA FORMATI: GÜVEN VE STRATEJİ MERKEZDE

Güven Bana, geleneksel bilgi yarışmalarından farklı olarak güvene ve stratejiye dayalı bir format sunuyor. Yarışmanın temel yapısı şu şekilde işliyor: Daha önce birbirini hiç tanımayan iki yarışmacı, stüdyoda bir araya geliyor ve 1 milyon TL'lik büyük ödül için mücadele ediyor. Yarışmacılar, doğru cevaplarla ödül havuzunu büyütüyor; verilen her doğru yanıt, kasadaki toplam parayı artırıyor.

GÜVEN KRİTİK ROL OYNUYOR

Yarışmanın en dikkat çeken yönlerinden biri ise "güven" unsuru. Yarışmacılar, belirli anlarda butona basarak yarışmadan çekilme ve o ana kadar biriken ödülün tamamını tek başına alma şansına sahip. Ancak bu hamle, diğer yarışmacının eli boş dönmesine yol açabiliyor. Katılımcılar, güvenip yola devam etmeyi seçerek ödülü paylaşma yoluna da gidebiliyorlar. Bu karar anı, yarışmanın gerilimini zirveye taşıyor.

AİLELERİN VARLIĞI YARIŞMAYA DUYGUSAL DERİNLİK KATIYOR

Stüdyoda yarışmacıların ailelerinin bulunması, yarışmaya duygusal bir yoğunluk kazandırıyor. Ailelerin tepkileri, karar anlarını daha da dramatik hale getiriyor. Yarışmanın temelinde yalnızca bilgi değil, aynı zamanda karşısındaki kişiye güvenme ve stratejik kararlar verme gibi psikolojik unsurlar da yer alıyor. Bu özgün format, programı izleyiciler için hem heyecan verici hem de düşündürücü kılıyor.