24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

23.11.2020 19:29 | Son Güncelleme: 23.11.2020 19:32
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Kırıkkale Valisi Yunus Sezer, 24 Kasım Öğretmenler Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.

Sezer, mesajında öğretmenliğin gücünü sevgiden aldığını, emek, özveri, sabır ve hoşgörü isteyen, bedeli hiçbir maddi karşılıkla ölçülemeyecek kadar değerli ve saygın bir meslek olduğunu belirtti.

Öğretmenlerin geleceğin mimarı olduğunu aktaran Sezer, "Öğretmenlik, bu ülkeye ve yeni nesillere adanmış bir hayatı da ifade etmektedir. Bu kutsal mesleğin temsilcileri, değeri hiçbir şeyle ölçülemeyecek kadar büyük fedakarlığın timsalidirler. Yeni nesilleri, bir anlamda ülkemizin geleceğini emanet ettiğimiz eğitim ordumuzun varlığı, milletimize daima güven vermektedir." ifadelerini kullandı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Halil İbrahim İdik

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24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
24 Kasım Öğretmenler Günü'ne doğru
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